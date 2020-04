Un piano per rilanciare la Lucchesia nel settore turistico italiano e mondiale, ma anche la previsione di iniziative di matching con player esteri per promuovere e vendere i prodotti made in Lucca in nuovi mercati. È quanto auspica ed è pronta a sostenere Conflavoro Pmi Lucca per rilanciare il territorio. L’associazione, che ha partecipato alla videoconferenza di stamattina con il sindaco Tambellini, plaude inoltre alla manovra finanziaria studiata dall’amministrazione a sostegno delle aziende e dei cittadini lucchesi.

“Siamo soddisfatti delle misure economiche pensate dall’amministrazione comunale – sottolinea il presidente Roberto Capobianco – e da parte di Conflavoro non c’è alcuna eccezione. Ci rendiamo conto della portata delle misure e del fatto che vadano a toccare pesantemente il bilancio del Comune. C’è attenzione immediata alle tasche delle famiglie e alle esigenze delle imprese, dai parcheggi gratuiti fino all’apertura dei varchi e alla proroga della Tari. Respiro anche per i negozianti con il sostegno agli affitti e un plauso particolare va all’azzeramento del suolo pubblico anche per l’edilizia. Quindi, a oggi, chiedere di più è francamente impensabile. Se poi arriveranno altre risorse, ben vengano, ma dobbiamo renderci tutti quanti conto della situazione e lavorare piuttosto insieme in modo propositivo e concreto”.

“Dunque ringraziamo il sindaco e tutta la giunta per lo sforzo profuso – conclude il presidente di Conflavoro Pmi Lucca – perché quello che è stato fatto è doveroso ma anche coraggioso, e auspichiamo pertanto diventi un esempio per tutti i territori d’Italia e anche per lo stesso governo centrale”.