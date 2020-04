Le ostetriche versiliesi proseguono gli incontri di accompagnamento alla nascita sul web

Mi preparo e parto… al Versilia è il titolo del servizio di orientamento ed accoglienza portato avanti già dal settembre 2019, nell’ambito del dipartimento Materno infantile, dalle ostetriche dell’ospedale Versilia, che adesso, con l’emergenza coronavirus, continuano via web questi incontri di accompagnamento alla nascita per le future mamme ed i futuri papà.

Lo scopo è quello di sfatare le paure legate all’evento nascita ed i dubbi sulla situazione sanitaria che stiamo vivendo, per preparare nella maniera migliore al parto le donne ed i loro compagni. Il percorso è quindi finalizzato ad offrire un’opportunità di orientamento, accoglienza, e assistenza, per garantire ai futuri genitori, con un percorso integrato territorio-ospedale-territorio, sia il loro bisogno di sicurezza, che la centralità della donna e della coppia.

Nel corso di questi incontri virtuali, come veniva fatto in precedenza di persona, il gruppo delle ostetriche della Versilia presenta infatti le modalità assistenziali, come ad esempio i metodi per il contenimento del dolore in travaglio, quindi l’immersione in acqua o l’analgesia peridurale; le offerte per l’assistenza al parto attivo e in donna già cesarizzata; la donazione del sangue del cordone ombelicale; le regole di accesso e permanenza in reparto (tempi, rooming in, orari visite) e i servizi previsti in ospedale e sul territorio, finalizzati alla promozione e sostegno dell’allattamento al seno.

Per partecipare è possibile telefonare al numero 0584.6059731 il lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 13, nel periodo in cui si arriva alla 35esima settimana della gravidanza, per avere la date ed il link di riferimento.

Inoltre per tutte le consulenze in gravidanza e nel puerperio, le donne possono telefonare alle Ostetriche dei consultori area Versilia al numero 0584.6059362, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11,30 alle 13,30.

“Ti aspettiamo”, è il messaggio lanciato alle future mamme dalle ostetriche versiliesi.