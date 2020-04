Giovani Fdi Viareggio: “Insegnanti di sostegno, didattica assicurata”

“In questa situazione di grave rischio per la salute e di forte disagio sociale, vogliamo esprimere tutta la nostra gratitudine ai quei professori di sostegno, che con grande senso del dovere, hanno garantito la didattica anche a chi era già gravato da varie problematiche”. Lo scrivono Leonardo Pistoia, responsabile Fdi Giovani Viareggio e Chiara Benedusi, responsabile Fdi Viareggio dipartimento sociale-scuola-disabilità.

“Non era facile adattarsi in tempi brevi al nuovo metodo di lezione a distanza, sia per la carenza di mezzi (computer, tablet, smartphone), sia per la poca dimestichezza all’uso. Si è riusciti a portare avanti i programmi scolastici impegnativi infondendo l’entusiasmo necessario per l’apprendimento agli studenti che a loro volta hanno dimostrato di ben rispondere alle nuove sollecitazioni delle lezioni a distanza”.

“Sicuramente è stata tracciata una nuova via – scrivono -, e l’emergenza covid19, sotto quest’aspetto ha creato una nuova opportunità abbattendo ulteriori barriere. Nella sostanza, grazie alla professionalità dei professori, si è tratto da un serio problema una grande opportunità”.