Sicurezza e visibilità delle Mura, il progetto a un architetto di Castelnuovo

Miglioramento della sicurezza e della visibilità in un’ottica di valorizzazione delle mura urbane. Il Comune di Lucca con una determina dirigenziale ha affidato la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento.

A presentare la migliore offerta per la progettazione dell’intervento è stato l’architetto Stefano Dini di Castelnuovo Garfagnana per un totale di 33895,86 euro compresi gli oneri per la sicurezza.

Il finanziamento dell’opera nel suo complesso sarà a carico del ministero dei beni e delle attività culturali e per questo motivo l’atto che determina l’incarico di progettazione non prevede oneri a carico del bilancio dell’ente.