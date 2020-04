A Capannori sì anche alle bevande da asporto

A Capannori oltre al cibo si potranno vendere anche le bevande da asporto. Lo annuncia il sindaco Luca Menesini.

“Abbiamo dato un’interpretazione estensiva dell’ordinanza regionale, poiché – spiega – troviamo incomprensibile che chi può fare asporto di cibo non possa farlo delle bevande. Da oggi, a Capannori, è autorizzato quindi anche l’asporto di bevande, in particolare se accompagnate alla vendita di alimenti“.

“Si parla di bevande che si prendono e si portano a casa, come il cibo. No al consumo sul posto, mi raccomando – avverte Menesini su Facebook -. Raccogliamo e trasformiamo in realtà, così, le richieste legittime pervenute dai commercianti. Come nella fase 1 siamo stati accanto alle famiglie e a chi era in difficoltà, nella fase 2 saremo accanto alle attività commerciali, alle aziende e ai lavoratori. Con misure ad hoc per ogni fase: prima abbiamo lavorato sul non far pagare e dare contributi, con la fase 2 lavoriamo per la ripartenza di tutto il tessuto economico capannorese. Insieme ce la faremo, tutti, nessuno escluso”.

Anche altri Comuni hanno intenzione di aderire all’interpretazione estensiva. Fra questi Borgo a Mozzano, per bocca del sindaco Patrizio Andreuccetti.