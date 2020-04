Anche a Porcari un 25 aprile diverso

Una cerimonia del 25 aprile in tono minore questa mattina anche a Porcari.

“Stamani – racconta il sindaco Leonardo Fornaciari – ho deposto una corona al nostro Monumento ai Caduti. Una corona con scritto ‘La libertà non è un regalo: è una conquista’. 75 anni fa l’Italia veniva liberata dall’occupazione nazista e dal regime fascista”.

“Stamani – aggiunge -, mentre mi raccoglievo per un minuto di silenzio, mi sono chiesto cosa avranno provato coloro che il 25 aprile 1946 sono potuti liberamente uscire di casa. E me lo sono immaginato come un momento di festa condito da un senso di smarrimento e incredulità. Dopo quasi due mesi di isolamento capiamo forse un po’ di più cosa significhi essere privati delle più elementari libertà quotidiane e ritrovarle. Allora non si chiamava quarantena, si chiamava paura, persecuzione, morte; non durò due mesi, ma anni. Lunghi anni”.

“Il paragone con la pandemia che stiamo vivendo non regge per crudeltà e terrore, lo so, ma mi è venuto spontaneo confrontare questi due momenti di forte incertezza. La salute, insieme alla libertà personale, sono le cose che solitamente riteniamo essere scontate, ma in realtà sono anche le più preziose – conclude -. Interroghiamoci quanto tutto questo dipenda da noi, dalle nostre scelte, dai nostri comportamenti, dalla nostra responsabilità come uomini e come cittadini. E ricordiamoci, oggi più che mai, che ‘la libertà non è un regalo: è una conquista’”.