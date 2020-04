In nove cantano l’inno davanti al teatro del Giglio

NO! TUTTI ZITTI NON CI STIAMO. 25 APRILE FESTA DELLA LIBERTA’ CONTRO OGNI DITTATURA. E la mia Libertà per la quale anche i miei genitori han combattuto 80 fa, non me la faccio togliere. Chi non combatte ora, civilmente ma risolutamente, sarà schiavo. Vi prego condividete e chi è a Lucca se vuole si unisca a noi oggi.

