Infermieri con le tute tricolori, il flash mob al pronto soccorso

Le tute sono quelle che devono utilizzare ormai da più di due mesi per fronteggiare l’emergenza coronavirus, ma oggi (25 aprile) si sono colorate con i colori della bandiera italiana. Un flash mob dedicato alla Liberazione, in una immagine scattata al pronto soccorso di Lucca e poi postata su Facebook.

L’ha rilanciata il capogruppo di Siamo Lucca, Remo Santini: “Questa immagine che arriva direttamente dal Pronto soccorso del San Luca, in un giorno cosi significativo, vale più di mille celebrazioni. Grazie grazie e grazie dell’impegno a tutti coloro che lavorano in ospedale e al collega Alessandro Di Vito per la foto. Viva l’Italia che non si arrende. Viva Lucca”.