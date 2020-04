Fallito il recupero di 80mila euro da due ex concessionari morosi in Pulìa

Il Comune riscuoterà con molta difficoltà, subentrando in procedure fallimentari e concordatarie, tre anni di canoni dovuti da due concessionari morosi assegnatari di posteggi fissi del mercato di Pulia.

È andato a vuoto, infatti, l’affidamento alla Lucca Riscossioni e Servizi Srl del recupero delle somme relative alle annualità 2013, 2014 e 2015.

Una delle due società, infatti, è fallita, un’altra è in concordato preventivo. Al Comune, insomma, mancheranno somme per oltre 80mila euro che erano già state inserite negli accertamenti del bilancio di previsione 2020 nel capitolo dedicato ai proventi per uso di locali comunali.

Regolare, invece, la situazione degli altri concessionari che ancora utilizzano i locali del mercato ortofrutticolo di Pulìa in attesa di un complessivo rilancio dell’area mercatale.