In diretta streaming la decima edizione del premio Cerruglio

Si svolgerà sabato (2 maggio) in diretta streaming su Youtube, la fase finale della decima edizione del Premio Cerruglio, il concorso letterario di saggistica d’attualità, organizzato dalla sezione di Lucca dell’Unione nazionale ufficiali in congedo (Unuci) e che ha visto anche quest’anno la partecipazione di autori di grande fama e di case editrici di importanza nazionale.

Questa la decina finalista dell’edizione 2020: Cambridge Analytica di Nazzareno Tirino (Libellula Edizioni); I giorni del Quirinale ci Giuseppe Alessandri (Capire Edizioni); Il capro espiatorio di Niram Ferretti (Lindau); Il cinema al tempo del terrore di Giulio Zoppello (Viola Editrice); Il terrorismo jihadista di Renato Scarfi (Europa Edizioni); La politica del male di Renato Paternoster (Tralerighe Libri); Matrimonio siriano, un nuovo viaggio di Laura Tangherlini (Rubbettino); Pecunia non olet di Alessandro Da Rold (Chiarelettere Editore); Porti ciascuno la sua colpa di Francesca Mannocchi (Laterza); Vivere a Mosul con l’Islamic State di Laura Quadarella (Mursia)

Tanta l’attesa per la fase conclusiva di questo premio letterario divenuto in pochi anni di rilevanza nazionale e che quest’anno non si svolgerà nella consueta location del caffè storico all’interno dello stabilimento termale Tettuccio di Montecatini, bensì in diretta streaming sul canale Youtube, dove sabato (2 maggio) il presidente della giuria e direttore generale di Rtv San Marino, Carlo Romeo, annuncerà il vincitore dell’edizione 2020.

Tutte le videointerviste agli autori finalisti sono già disponibili sul sito www.cerruglio.com.