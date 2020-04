Ambiente e cambiamenti climatici, avanti il progetto dell’Isi Machiavelli

Quest’anno, in occasione del 50esimo anniversario dell’Earth Day, la maggior parte della Natura era “chiusa” per gli abitanti del pianeta a causa dell’isolamento imposto dal Covid 19.

“Nell’ottica di continuare a promuovere e rivestire un ruolo non soltanto educativo, ma anche proattivo all’interno della società, l’Isi Machiavelli prosegue la scelta e l’impegno di promuovere – anche durante il periodo della didattica a distanza – spiega la scuola – percorsi e approfondimenti in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e in accordo con le direttive Unesco per un’educazione di alta qualità”.

La dirigente scolastica Cristina Pettorini illustra le iniziative messe in cantiere dalla scuola: “Proseguono fino alla fine dell’anno scolastico, in modalità online, i percorsi dedicati alle buone pratiche, alla consapevolezza di sé e del pianeta e alla promozione della salute secondo le direttive dell’Oms con il progetto Gaia Network, lezioni di approfondimento dedicate alla salvaguardia del pianeta e alla sostenibilità ambientale, ai comportamenti virtuosi a sostegno del pianeta, consumi intelligenti e scelte alimentari. Continuano inoltre gli incontri approfondimento di carattere giuridico-economico in merito a temi della disuguaglianza di genere, delle politiche di sviluppo sostenibile, crescita economica e produzione responsabile”.

Gli incontri sono svolti e promossi dalle docenti professoressa Paola Torti (insegnante area giuridico-economica e sostegno e docente formatore progetto Gaia Network), dalla professoressa Rosarìta Palomba (insegnante di scienze naturali) e dalla professoressa Lucia Del Chiaro (insegnante di scienze naturali).

“Ogni iniziativa che testimonia amore e rispetto per Madre Terra – spiegano dalla scuola -, racchiude in sé l’opportunità di essere parte attiva di un cambiamento che parte da noi stessi e può abbracciare l’intero pianeta, anche e soprattutto in un momento di grande difficoltà come quello che stiamo vivendo e che ci accomuna tutti indistintamente. Dare spazio e rilevanza nei percorsi scolastici a questi temi – anche e soprattutto durante l’esperienza della didattica a distanza – vuol dire farsi promotori di questo possibile cambiamento e crederci, portandolo avanti con iniziative concrete”.