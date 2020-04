Fase due, Bartolomei (Lega): “Governo tentenna, io sono d’accordo con Luca Menesini”

“Il Governo tentenna, io sono d’accordo con Luca Menesini“. Con queste parole il capogruppo della Lega in consiglio comunale Salvadore Bartolomei ribadisce il suo sostegno alla decisione presa dal primo cittadino di Capannori: inviare una lettera al premier Giuseppe Conte per chiedere di ripensare il piano delle aperture.

“Ma gli italiani si meritano questo soffocante paternalismo ? Si meritano di essere trattati come se non fossero in grado di badare a se stessi e ai propri cari? Io credo di no – scrive Bartolomei -. Io adesso fuori vedo gente disciplinata, che rispetta le regole, che sta a distanza, che usa la mascherina anzi, che già la usava prima che diventasse obbligatoria. Forse non avranno capito subito. Ma non era mica facile sapete. Dopo che per settimane avevano ascoltato ogni tipo di stupidaggine. Prima che era solo un brutto raffreddore, poi che era poco più di un influenza, poi che morivano ‘solo’ i malati, fino alle ridicole discussioni su tamponi e mascherine”.

“Ecco, considerato il pregresso, pensare a loro come potenziali irresponsabili adesso, mi sembra veramente troppo – conclude il consigliere d’opposizione -. Anzi, credo esattamente l’opposto: che adesso, meritino fiducia e che tutte le attivita’ in grado di far rispettare le distanze e le norme di sicurezza debbano essere messe in condizioni di ripartire. Su questo non ho nessuna difficoltà a dichiarare che sono d’accordo con la lettera sottoscritta dal sindaco Menesini e inviata al Governo centrale“.