Forte dei Marmi, primo consiglio comunale in videoconferenza

Il primo Consiglio comunale in modalità telematica a Forte dei Marmi si svolgerà giovedì (30 aprile) alle 10. Sarà possibile seguire la seduta collegandosi direttamente dal sito del Comune, www.comune.fortedeimarmi.lu.it, dalla sezione Servizi e poi alla voce Consigli comunali online.

All’ordine del giorno il regolamento per la concessione del prestito d’onore, la modifica dell art. 17 sul regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche in mercati, fiere, posteggi isolati in forma itinerante, il voto per l’approvazione della convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione della Versilia. Saranno poi discussi il programma triennale Oopp 2020/2022 e l’elenco annuale 2020, l’individuazione degli immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali a fine della loro dismissione, per piano alienazioni 2020. In programma ci sarà la verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in diritto di proprietà o diritto di superficie, il differimento del termine di scadenza delle entrate locali per l’emergenza covid19, la ratifica tariffe Tari 2020, la conferma dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’Irpef anno 2020, l’approvazione del Documento unico di programmazione 2020/2022 e il bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati.