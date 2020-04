Club Unesco e Circolo celebrano la giornata internazionale del jazz

Giovedì (30 aprile), dalle 10, tutto il mondo celebra il jazz. Una giornata internazionale dedicata a questo genere musicale, istituita dalla Conferenza generale dell’Unesco nel 2011 e riconosciuto dall’assemblea generale delle Nazioni Unite.

L’International Jazz day riunisce paesi e comunità per celebrare il jazz ed evidenziare il ruolo della musica jazz nell’incoraggiare il dialogo, combattere la discriminazione e promuovere la dignità umana.

La Giornata internazionale del jazz è diventata in 10 anni un movimento globale che riunisce persone di ogni età, provenienza e nazionalità in oltre 190 paesi in tutti e sette i continenti. Parlando della ricorrenza, Audrey Azoulay, direttrice generale dell’Unesco ha detto: “Questo è un giorno per onorare il jazz e la sua duratura eredità e per riconoscere il potere che ha questa musica: mettere insieme le persone di diverse culture“.

“Il club per l’Unesco di Lucca – si legge nella nota congiunta – in sinergia con il circolo Lucca Jazz, da quando è stata istituita questa Giornata, ha sempre celebrato la mission con concerti e manifestazioni, in collaborazione e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Lucca, con il supporto delle Fondazioni lucchesi Cassa di Risparmio e Banca del Monte. Quest’anno anche se il Covid-19 non ci consente di riunire, come nel passato il pubblico e gli appassionati, in adesione alle linee direttive date da Herbie Hancock, ambasciatore di buona volontà dell’Unesco, celebreremo la ricorrenza attraverso le tecnologie digitali”.

“Saranno le musiche di Arturo Sandoval e Bobby Timmons le protagoniste dell’International Jazz day 2020 – prosegue la nota – Ulteriore occasione di riflessione per il ruolo della musica dal vivo in questa fase di distanza sociale, che coinvolge tutti i settori, in particolare il mondo dello spettacolo e della cultura. Per questo il club per l’Unesco di Lucca e il circolo Lucca Jazz, hanno aderito al movimento globale Unesco ResiliArt per dare voce alla musica, ai musicisti nella convinzione che l’arte è resiliente e per questo sarà in grado di sviluppare strumenti volti ad aiutare gli artisti a superare questa crisi epocale, mostrando al mondo che la creatività è inarrestabile”.

“Un sentito ringraziamento va al lavoro attivo e costante del liceo musicale Passaglia di Lucca – conclude il messaggio – sempre in primo piano quando si parla di musica, anche quest’anno e con i mezzi della didattica a distanza, il corso jazz, coordinato dai professori Marco Cattani, Fabrizio Desideri e Manolo Nardi, ha prodotto e realizzato un video con l’orchestra jazz del liceo musicale, per rendere omaggio alla Giornata internazionale Jazz, scegliendo il brano Funky Cha-Cha del grande trombettista cubano Arturo Sandoval, molto noto a livello mondiale per l’esplosiva miscela jazz, classica e musica della tradizione dell’isola di Cuba”.

Si aggiunge al programma anche il trio di ex allievi del liceo, composto da Nicola Puccetti al pianoforte, Vittorio Fioramonti al contrabbasso e armonica, Marco Martinelli alla batteria, che nel video realizzato esegue del pianista Bobby Timmons, uno dei più famosi esponenti del cosiddetto soul jazz e che collaborò con numerosi esponenti del jazz come Chat Baker, Lee Morgan e molti altri, fino ai Jazz Messengers di Art Blakey.