Coronavirus, Gesam Gas & Luce regala mascherine ai lucchesi

Continua l’impegno di Gesam Gas & Luce per sostenere concretamente l’emergenza sanitaria legata al coronavirus. Dopo la donazione di tre defibrillatori speciali a favore del 118 della provincia di Lucca, oggi l’azienda e i suoi dipendenti vogliono essere ancora più vicini alla comunità, offrendo a tutti i cittadini la possibilità di ritirare allo sportello in viale Europa 1, previo appuntamento e nel rispetto delle misure di sicurezza, mascherine certificate CE.

È possibile prenotare le proprie mascherine direttamente sul sito www.gesamgaseluce.it, inviando una mail a mascherine@gesamgaseluce.it oppure chiamando il numero verde 800 978202.

Al fine di rispettare le norme igieniche e comportamentali ed evitare assembramenti, le mascherine saranno consegnate dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30 e il sabato dalle 9 alle 12,30.

Per garantire la massima sicurezza gli sportelli di Gesam Gas & Luce sono sottoposti a regolare sanificazione e disinfezione e gli operatori sono provvisti di tutti i dispositivi di protezione individuale. Per lo stesso motivo, si richiede ai cittadini di rispettare gli orari degli appuntamenti, di mantenere il distanziamento interpersonale di 1,8 metri e di rispettare tutte le indicazioni di sicurezza, posizionandosi nelle aree indicate all’interno dei locali.