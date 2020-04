Coronavirus, il sindaco Gaspari a Poste italiane: “Sia riaperto l’ufficio di Chiozza”

A chiedere la riapertura dell’ufficio postale di Chiozza è il sindaco di Castiglione Garfagnana, Daniele Gaspari, la cui chiusura ha creato vari disagi per gli utenti della zona costretti a muoversi con l’auto per svolgere le azioni necessarie.

“Comprendo la criticità del momento – si legge nella lettera che il sindaco Gaspari ha inviato a Poste italiane -, ma ritengo altresì importante che queste difficoltà non si debbano assolutamente riflettere sulle oggettive necessità della popolazione. Chiedo pertanto la riapertura dello sportello di Chiozza, così da eliminare il disagio dei residenti della suddetta frazione e delle località più decentrate che utilizzavano quello sportello“.

“Sollecito la riattivazione del servizio al più presto – incalza il sindaco di Castiglione Garfagnana – con particolare attenzione alla fruizione del pagamento delle pensioni, visto che interessa le persone anziane, quindi più deboli, quindi più a rischio contagio dal virus […]. La riattivazione del servizio si rende poi ancor più necessaria vista la forte affluenza di persone che si verifica in questi giorni alla sede centrale del capoluogo di Castiglione Garfagnana“.

“Consapevole della problematica del caso, resto a disposizione per una migliore risoluzione del caso e mi sento in obbligo di proporre la riapertura dello sportello di Chiozza almeno per un giorno alla settimana e di aumentare a tre giorni nella settimana il pagamento delle pensioni“, conclude il sindaco Gaspari.