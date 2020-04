Coronavirus, in Valle del Serchio arriva Confcommercio News su Whatsapp

“È nei momenti di crisi che bisogna fare associazione e programmare assieme la difficile ripartenza”. Con queste parole il direttore di Confcommercio Lucca e Massa Carrara, Rodolfo Pasquini, lancia il servizio di informazione sul territorio della Valle del Serchio. Una chat whatsapp per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi provvedimenti governativi o regionali, ma anche un luogo di confronto tra gli imprenditori.

Il servizio era già attivo su Castelnuovo grazie all’associazione Compriamo a Castelnuovo con 98 iscritti e ora si è ampliato da Vagli a Borgo a Mozzano con altri 128 partecipanti. I tecnici Confcommercio sono pronti a seguire le varie esigenze delle diverse categorie che sono confluite nel gruppo.

“In questi giorni il lavoro è intenso – dice Pasquini – tante le informazioni che vengono chieste ai nostri uffici per la ripartenza e a questo si aggiungono discussioni costruttive per programmare il futuro. Crediamo che sia un modo per essere vicino ai nostri associati, ma non solo, una fase di ascolto che sicuramente continueremo anche dopo l’emergenza Covid 19“.

Per iscriversi alla chat è sufficiente inviare una mail a diniluca@confcommercio.lu.it con le proprie generalità e della propria attività e naturalmente un contatto Whatsapp.