Coronavirus nel mondo, il centro missionario di Lucca propone un viaggio virtuale nelle zone a rischio

“Il tempo che stiamo vivendo è un tempo di ‘galleggiamento’, surreale che ci costringe a casa, modificando le nostre abitudini“. Lo dice il centro missionario diocesano di Lucca che desidera però portare le persone fuori dalle quattro mura.

A partire da giovedì (30 aprile), il centro proporrà un viaggio virtuale in terra di missione: Zoom sul mondo. Grazie alla piattaforma Zoom sarà possibile infatti seguire un ciclo di incontri con missionari lucchesi nel mondo, cui parteciperà anche l’arcivescovo Paolo Giulietti, volti a conoscere cosa accade negli altri paesi anche in merito all’emergenza Covid-19. Il link per partecipare lo si può trovare sulla pagina Facebook Centro missionario diocesano di Lucca e anche sul sito della diocesi.

L’appuntamento con la prima testimonianza è per giovedì (30 aprile), alle 18, con Luca Bianucci, dal nord est del Brasile, città di Aracaju. Poi seguirà altro appuntamento venerdì (8 maggio), alle 18, con Suor Sandra Fulceri dal Chapas (Messico). Infine terzo appuntamento sarà giovedì 14 maggio alle 17 con Luigi Butori che opera in Thailandia e Vietnam. Gli incontri dureranno circa un’ora e sarà possibile rivolgere domande ai missionari. Si tratta dei primi tre appuntamenti, ne verranno organizzati anche altri dopo la metà di maggio.

“Sarà l’occasione per ascoltare testimonianze e aggiornamenti che arrivano da varie parti del mondo – spiega Claudia Del Rosso del centro missionario -, per conoscere idee e impressioni che ci possano portare appunto fuori dalle quattro mura, rispondendo ad alcuni interrogativi: Che impatto sta avendo il Covid-19 negli altri paesi? Cosa conosciamo e cosa rimane sommerso? Quale ricaduta sulla popolazione già stremata dalla fame, dalla povertà, dalle ingiustizie? Quali risposte offrire e quali prospettive? Un modo dunque, quello che tentiamo di offrire, per allargare i nostri orizzonti, per sentirci parte integrante della stessa famiglia umana”.