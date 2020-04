Cultura è rete, i progetti della biblioteca comunale di Viareggio

Ripresa l’attività, l’amministrazione comunale di Viareggio ha aderito al progetto della Regione Toscana Cultura è rete, un progetto che mette in rete le tantissime realtà culturali impegnate nel territorio virtuale. Tra queste anche la biblioteca Marconi di Viareggio che, nella propria pagina facebook pubblica le iniziative che, con generosità, alcuni professionisti stanno mettendo a disposizione.

Dai consigli di psicologia a quelli di lettura, dalla musica alla lettura al buio, sono diversi gli appuntamenti in programma durante la settimana. Ripartito anche il prestito dei libri che, grazie ad una convenzione con la Croce Verde, saranno consegnati direttamente a casa dell’utenza.

Il programma nel dettaglio

Stop and Start, un format a cura di Matteo Toscano, psicologo e Alessio Cassani, psicoterapeuta, per aiutare le persone a vivere e a convivere al meglio. Ogni lunedì alle 16.

Consigli di lettura d’autore, con Elena Torre (scrittrice e giornalista): un format di riflessione su letteratura, poesia e attualità. Ogni mercoledì alle 18.

Pronto, chi legge? Si tratta del format Letture al buio che, in collaborazione con Uici sezione territoriale di Lucca, riparte in veste rinnovata e digitale. L’amministrazione comunale e l’unione italiana Ciechi ed Ipovedenti di Lucca hanno voluto restare al fianco di quanti sono più isolati ed esclusi dalle recenti piattaforme di comunicazione, organizzando delle letture di piccoli estratti di libri, attraverso un vecchio canale, il telefono: la voce di lettrici professioniste, con cadenza regolare, accoglierà gli ascoltatori. E’ possibile accedere agli incontri virtuali, di lettura bisettimanale, facendone richiesta: la sala virtuale di solo ascolto potrà accogliere fino ad un massimo 100 persone. Per accedere alla sala virtuale è necessario inviare una mail all’Uic al seguente indirizzo di posta elettronica: uiclu@uiciechi.it. Ogni martedì e venerdì alle 17, sala virtuale Uici. Il promo è visibile il sabato alle ore 17 sulla pagina facebook della biblioteca Marconi.

Musicarte in collaborazione con associazione Amici del Festival pucciniano. Letture ed ascolto musicale; A domanda rispondo. Le interviste a personaggi del mondo della lirica. Ogni venerdì alle 18.

Tutti al Circo: in collaborazione con la k-production, associazione culturale che si occupa di teatro, circo, scienza. Il progetto è rivolto a bambini fra i 3 e i 5 anni: dai tutorial su come creare nuovi giochi, alle letture, ai giochi di prestigio. Ogni giovedì alle 16.

Servizio di prestito: la biblioteca a casa

Riparte il servizio di prestito libri della biblioteca comunale di Viareggio: l’amministrazione comunale ha infatti approvato una delibera di Giunta con la quale viene attivata una convenzione con la Croce Verde, valida fino al 30 settembre prossimo, che da la possibilità a quanti lo desiderano di ricevere i libri direttamente a casa propria.

La biblioteca a casa, è il nome dl servizio pronto a partire in questi giorni: basterà chiamare il numero 0584.963221, a rispondere saranno le bibliotecarie che garantiranno anche un supporto nella scelta del libro. I ragazzi del servizio civile della Croce Verde di Viareggio, forniti di tutti i dispositivi di protezione personale necessari, penseranno poi alla consegna. Non solo prestito libri ma anche supporto alla didattica a distanza, in caso di poca dimestichezza con i supporti o le piattaforme multimediali: in questo caso il numero da chiamare è lo 0584.962962.