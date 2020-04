Fdi Capannori raccoglie le proposte degli imprenditori capannoresi per il rilancio

Una mail dove raccogliere le richieste degli imprenditori capannoresi da sottoporre all’amministrazione comunale e al governo.

È questa l’idea accolta da Fratelli d’Italia Capannori e arrivata dall’imprenditore Samuele Finamore: “La proposta – dice Fdi Capannori – è di raccogliere le richieste di tutti i commercianti e gli imprenditori e di farci successivamente portavoci di tali necessità, esigenze e prospettive future. L’iniziativa, avviata già da qualche giorno, sta riscuotendo un ottimo successo e per far sì che non cada nel nulla intendiamo portarla all’interno delle sedi istituzionali, avvalendoci anche dell’aiuto dell’onorevole Riccardo Zucconi”:

Le proposte, verso le quali è garantito l’anonimato, possono essere inviate alla mail richiestecapannori@tiscali.it