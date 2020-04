Piazza Anfiteatro tricolore diventa videoclip per promuovere il Fondo di mutuo soccorso

Nasce da piazza Anfiteatro illuminata con i colori della bandiera italiana il messaggio di speranza #CeLaFaremo, lanciato dalla scuola In Musica di Lucca, insieme con il Comune e Music Staff Italia di Paolo Grossi.

L’installazione, realizzata alla vigilia del 25 aprile proprio in piazza Anfiteatro, su idea di Roberto Blefari e Paolo Grossi, responsabile di Music Staff Italia, e grazie alla collaborazione di Woola, diventa ora videoclip, da promuovere per sostenere il fondo di mutuo soccorso del Comune di Lucca.

Dopo anni di collaborazioni per l’evento In Musica Live, che si svolge da 16 anni al campo sportivo di San Macario in Piano, la scuola In Musica ha deciso di aderire alla campagna di Paolo Grossi, titolare della Music Staff Italia srl e di proporre gratuitamente al Comune di Lucca l’illuminazione di piazza Anfiteatro con il tricolore.

Una sorta di abbraccio virtuale alla città.