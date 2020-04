Rotaract Lucca, tante iniziative per sostenere la sanità locale

In questa fase tanto difficile per la città e per il paese, anche il Rotaract Lucca ha fatto la propria parte, agendo su vari livelli e attraverso diverse iniziative.

Innanzitutto, il Club ha partecipato con la somma di mille euro all’acquisto di due monitor Gima Bm5 destinati all’ospedale San Luca; l’acquisto è stato effettuato insieme al Rotary Lucca, club di cui il Rotaract è partner.

Altri 500 euro sono stati poi devoluti ad una raccolta fondi organizzata dal distretto Rotaract 2071 – Toscana, e destinata a sostenere i principali ospedali della regione (raccolta che ha raggiunto la cifra di 25500 euro).

Infine, nel periodo pasquale il Rotaract Club Lucca ha portato avanti, in collaborazione con la pasticceria lucchese Le Bontà, con la farmacia Biagi di San Leonardo in Treponzio e con la scuola di danza MovinArt Dance Studio di Capannori, l’iniziativa Tu resti a casa, io mi mUOVO da te: i lucchesi e gli abitanti dei comuni limitrofi che hanno aderito hanno ricevuto a casa le uova o gli altri prodotti in cioccolato della pasticceria Le Bontà e al tempo stesso hanno dato un importante contributo alla raccolta fondi della protezione civile per fronteggiare l’emergenza sanitaria da CoVid 19: la somma devoluta, infatti, è stata di ben 1840 euro.

Una bella dimostrazione di come l’associazionismo giovanile locale possa dare il proprio apporto anche in una fase di difficoltà come questa.