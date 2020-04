C’è il ramadan, all’impianto Valfreddana di Porcari cambio orario per i lavoratori

Dal 23 aprile al 23 maggio decorre il ramadan, periodo di digiuno e di preghiera per chi è di fede musulmana. Tale ricorrenza pone alcune problematiche lavorative che possono essere utilmente risolte nel rispetto delle libertà religiose e del buon senso senza intaccare le esigenze produttive. A tal riguardo, Fp Cgil e Fisascat Cisl hanno sottoscrittto un accordo con la cooperativa Orologio che gestisce l’impianto di selezione di rifiuti Valfreddana di Porcari, per consentire ai lavoratori in larga parte musulmani di onorare al meglio la propria fede religiosa.

L’accordo ha visto accogliere da parte dell’azienda la richiesta avanzata dal sindacato di variare temporaneamente l’orario di lavoro, spostando le turnazioni di 2 ore, con inizio alle 4 invece che alle 6 con conseguente termine delle turnazioni alle 12 e alle 20. La rimodulazione dei turni ha richiesto alcune modifiche organizzative di ingresso e di uscita del materiale senza incidere negativamente sui costi e sulla produzione. L’intesa è stata consentita anche dal positivo atteggiamento dei lavoratori, seppur in numero limitato, non musulmani.

“Un episodio – concludono i sindacati – che dà il segno che molte volte basta solo un po’ di buona volontà per garantire concretamente diritti sanciti dalla nostra costituzione”.