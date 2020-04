Centrodestra Capannori: “Riaprano le attività commerciali”

Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia di Capannori chiedono la riapertura delle attività commerciali. Lo hanno fatto stasera (29 aprile) presentando un ordine del giorno in consiglio comunale.

“Riteniamo – si legge in una nota congiunta – che coloro i quali possano garantire il rispetto puntuale delle normative igieniche e di distanziamento previsti dai dpcm, non debbano trovare impedimenti a riprendere il proprio lavoro. Linea che risulta essere sostenuta anche dal sindaco, che si è recentemente unito all’iniziativa attuata da numerosi sindaci italiani di provenienza politica mista, che ha visto il recapito a palazzo Chigi di numerose lettere di dissenso relativamente alla carenza di iniziative economiche”.

“La mozione – si spiega – non è stata messa in votazione per volere della maggioranza che non ha inteso fare un’eccezione al regolamento e ne ha impedito la discussione. Nonostante sia stata sottolineata l’urgenza di una tale delibera e la necessità di dare una risposta a coloro i quali si trovano in difficoltà. Abbiamo allora richiesto che sia convocato urgentemente un Consiglio comunale affinché il tutto venga discusso entro la fine della settimana. Attendiamo per domani la convocazione di una commissione capigruppo per organizzare tale seduta di consiglio.

Siamo già fortemente in ritardo. Se vogliamo salvare il tessuto economico sociale di Capannori, muoviamoci subito”.