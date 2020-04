Ricci (Fdi) a Menesini: “Servono misure a sostegno dell’economia”

Misure a sostegno delle attività. A chiederle è Paolo Ricci, responsabile provinciale del sociale per Fdi.

“Ci rivolgiamo al sindaco di Capannori e presidente della Provincia di Lucca Luca Menesini – scrive -. Facendo riferimento alle misure adottate dal sindaco del Comune di Pisa Michele Conti e dall’assessore al commercio Paolo Pesciatini, che hanno presentato un pacchetto di misure che l’amministrazione comunale intende mettere in campo per aiutare il sistema economico cittadino a ripartire e in particolare al piano Riapri Pisa che prevede l’azzeramento del suolo pubblico per pubblici esercizi, ambulanti, alberghi, edilizia per l’anno 2020 e un fondo di 500mila euro per abbattimento Tari da destinare alle attività rimaste chiuse in base al codice Ateco; chiediamo al sindaco di dare risposte celeri, diverse aziende ambulanti a conduzione strettamente familiare hanno bisogno di certezze e di date per poter ripartire, altre attività sono addirittura vicine alla chiusura: non possiamo rimanere inermi di fronte alla morte del commercio locale”.