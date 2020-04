Sicurezza alimentare, approvato accordo tra Regione e Università di Pisa

Via libera all’accordo di collaborazione per le attività di ricerca e formazione in ambito di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria tra Regione e il Dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università di Pisa. La delibera è stata approvata nell’ultima seduta della Giunta regionale, su proposta dell’assessore per il diritto alla salute, Stefania Saccardi. L’accordo prevede un investimento finanziario complessivo di 77mila euro a copertura dell’intero biennio.

“L’accordo consentirà di garantire, per gli anni 2020-2021 e in continuità con il passato, questo tipo di attività tramite competenze scientifiche altamente qualificate – spiega Saccardi -. Ora più che mai, bisogna garantire ambienti sani, alimenti salubri per prevenire non solo le malattie correlate all’alimentazione, ma anche le zoonosi ossia le malattie infettive degli animali che si possono trasmettere all’uomo, con l’obiettivo primario di tutelare la salute. Dobbiamo continuare ad assicurare tutto questo nel rispetto di prescrizioni specifiche per garantire un elevato livello di salute umana, animale e vegetale, come anche il benessere degli animali nella filiera agroalimentare e in tutti i settori di attività, che contrastano la possibile diffusione delle malattie, dagli animali all’uomo. In questo ambito, dunque, le attività di ricerca e formazione svolgono un ruolo decisamente significativo”.

La collaborazione tra il settore regionale della Prevenzione collettiva della Direzione diritti di cittadinanza e coesione e le Scienze veterinarie di Pisa è, inoltre, assicurata da un apposito tavolo tecnico che individua gli strumenti operativi utili al continuo aggiornamento delle competenze professionali, con l’obiettivo primario di garantire elevati standard di sicurezza alimentare e di sanità pubblica veterinaria.