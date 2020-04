Animando, festa del lavoro in musica con il concerto on line del maestro Stefano Teani

Anche la festa dei lavoratori è in musica grazie al centro di promozione musicale Animando.

Torna domani (1 maggio), l’appuntamento con il concerto on line offerto dall’associazione di Lucca. Un’occasione per apprezzare, anche se in forma virtuale, la bravura al pianoforte del maestro Stefano Teani, con un programma che spazia dal settecento al secolo scorso, attraversando la storia della musica e dei suoi autori più significativi.

“Un altro appuntamento – commenta Paolo Citti, presidente di Animamdo – per tenere aperto un filo diretto con il pubblico che in questi anni ha dimostrato di apprezzare la nostra offerta musicale, fatta di concerti e di eventi nelle più belle sedi concertuali della città di Lucca. Questo periodo di lockdown, così difficile per tanti, può essere più semplice da superare, in attesa di tornare a fruire della musica dal vivo, ascoltando alcune delle più belle esecuzioni degli artisti che ci hanno onorato della loro presenza nel nostro programma di concerti”.

Nel programma, come al solito fruibile on line e a un orario prestabilito (in questo caso alle 18), si potrà apprezzare l’eleganza di Teani nell’eseguire il Preludio e Fuga No. 14 in fa minore di Johann Sebastian Bach (da Il volume del clavicembalo ben temperato); il Children’s corner di Claude Debussy (in tre movimenti: Doctor Gradus ad Parnassum; Jimbo’s Lullaby; The snow is dancing); Preludes Op. 32 nn. 10 e 12 di Sergej Rachmaninov e l’Intermezzo Op. 119 n.2 di Johannes Brahms.

Il concerto sarà visibile su YouTube dalle 18 in punto. I concerti proseguiranno nei venerdì successivi con le esecuzioni di Giovanni Passalia (8 maggio) e Valentina Ciardelli & Friends (15 maggio).