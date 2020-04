Bontà della Garfagnana, consegna a domicilio per i prodotti tipici

Anche eccellenze locali per la consegna a domicilio: una bella iniziativa nasce dalla rete di produttori Vivi la terra dove il tempo non corre che porta nelle casa dei garfagnini l’Acqua Azzurrina in minimo di 10 confezioni da 6 bottiglie.

Questa particolare idea nasce per combattere e rispondere concretamente alla crisi innescata dal coronavirus. Un servizio utile che in questa fase d’emergenza rafforza anche l’economia attraverso le eccellenze locali. In questo modo si cerca di dare nuovo slancio a tanti produttori del nostro territorio che producono eccellenze enogastronomiche tipiche, perfettamente idonee e con le carte in regola per stimolare i consumatori del territorio: fino ad ora infatti una buona fetta delle produzioni locali è assorbita dalla grande distribuzione e attraverso i negozi e le botteghe specializzate collocati sul territorio.

Oltre 30 aziende del territorio impegnate in vari settori, per lo più del comparto agroalimentare, propone il suo marchio di provenienza collettiva che veicola le eccellenze legate alla tradizione.

“In questa fase di incertezza e sospensioni di molte attività e di tante iniziative economiche – dichiara Carlo Coletti amministratore della rete e promotore dell’iniziativa insieme allo staff della Fonte Azzurrina. – le migliori risorse imprenditoriali presenti in Garfagnana devono condividere la loro qualità e genuinità con gli abitanti stessi. Molte delle nostre aziende associate – continua Coletti – si stanno muovendo in autonomia, portando loro stesse a domicilio i prodotti, ad esempio Caseificio Bertagni, consegna la sua ricotta, formaggi ed altri prodotti caseari presso le abitazioni; Panificio Brogi ed il Panificio Angolo del pane che consegnano i prodotti da forno a domicilio; l’azienda Agricola Mulin del Rancone, che ha nella sua azienda una cucina ben attrezzata, consegna piatti da asporto a chi ne fa richiesta; altri retisti in collaborazione diretta come Bontà della Garfagnana, che oltre l’acqua Azzurrina, propone altre eccellenze del territorio e della rete direttamente nelle case dei richiedenti. L’importante – conclude Coletti – è che questo meccanismo si metta in moto e operi sempre più, nell’interesse di tutte quelle persone che stanno soffrendo in questa grave situazione”.

Chi vuole gratuitamente ricevere a domicilio la Fonte Azzurrina e altri prodotti tipici della Garfagnana può chiamare lo 0583.643205 – Numero verde 800.845632.

Per richieste e informazioni info@bontadellagarfagnana.com