Capannori, ecco dove saranno le nuove antenne di telefonia

Tutela del territorio e dei cittadini prevedendo l’eventuale installazione di nuove antenne di telefonia mobile, richiesta dalla compagnie telefoniche, preferibilmente in zone non edificate e comunque lontano dai centri abitati, strutture sanitarie e scuole favorendo, ove possibile, la collocazione su aree pubbliche anche per un miglior monitoraggio e controllo degli impianti e su strutture già esistenti ottimizzando l’utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi. Ed inoltre, mitigazione dell’impatto visivo degli impianti nel caso vengano posizionati in aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale. Queste i criteri alla base del nuovo piano comunale di telefonia mobile 2020 approvato ieri pomeriggio (29 aprile) dal consiglio comunale di Capannori riunitosi con modalità a distanza con i voti favorevoli della maggioranza e l’astensione della minoranza.

“Il piano di telefonia mobile è un importante documento di pianificazione che, partendo dalle richieste che i gestori presentano, ha lo scopo di salvaguardare la popolazione e le bellezze paesaggistiche di Capannori – spiega l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro -. La normativa nazionale e regionale infatti lascia ampio spazio ai gestori sulla scelta delle aree dove predisporre nuove antenne e il piano comunale di telefonia è l’unico strumento a disposizione dell’ente per ‘controllare’, a tutela della comunità, l’installazione di nuovi impianti. Abbiamo infatti la possibilità di proporre localizzazioni alternative entro un raggio ristretto a qualche centinaia di metri rispetto alla richiesta effettuata dai gestori”.

“Con il nuovo piano – prosegue l’assessore – garantiamo il servizio di connessione sul territorio in questa fase di emergenza in cui la tecnologia ha assunto un ruolo centrale nella vita quotidiana e allo stesso tempo tuteliamo e salvaguardiamo le zone abitate e i centri più sensibili, privilegiando inoltre le nuove installazioni su siti già esistenti e in aree pubbliche anche in un’ottica di semplificazione e di un miglior monitoraggio”.

“Per il 2020 – prosegue l’assessore Del Chiaro – abbiamo intenzione di realizzare in autonomia ulteriori monitoraggi sugli impianti esistenti, oltre a quelli svolti da Arpat e di avviare un percorso educativo con le scuole secondarie sulla sensibilizzazione al corretto utilizzo del telefono cellulare”.

Le richieste di installazione pervenute dai gestori regolamentate all’interno del nuovo piano comunale sono 27 e la maggior parte sono riproposizioni del piano scorso mentre non molte sono nuove.

Vediamo quali sono le nuove ipotesi di localizzazione suddivise per gestori: Iliad a Tassignano: struttura di supporto esistente nella zona dei tronchetti ferroviari; a Lammari: struttura di supporto esistente posta in via vicinale dei Bertoni; a Lammari laghetti: struttura di supporto esistente all’interno dell’area di pesca sportiva; a Segromigno in Monte: area comunale presso il campo sportivo sussidiario; a Borgonuovo, Carraia: struttura di supporto esistente posta in Via Traversa di Parezzana; a Marlia: area comunale presso il deposito dell’acquedotto.

Tim a Capannori Casello A11: area comunale presso impianto di sollevamento fognature posto in prossimità dell’uscita autostradale; a Lammari: area comunale presso il cimitero; a Lammari laghetti: area comunale presso impianti sportivi; a San Leonardo in Treponzio: area comunale al cimitero; a Carraia: area comunale presso Pip (parcheggio comunale); a Carraia: struttura di supporto esistente posta in via Traversa di Parezzana; a San Colombano: area comunale del cimitero nuovo di Marlia; a Carraia: area a verde in via Tazio Nuvolari in adiacenza dell’area industriale Pip.

Vodafone a Guamo: area comunale del parcheggio pubblico in via di Sottopoggio; a Marlia: area comunale del deposito acquedotto; a Sant’Andrea di Compito: struttura di supporto esistente in località Monte Pianello; a San Ginese: area comunale del parcheggio del cimitero; a Lammari: area comunale posta in via Vecchia Pesciatina; a Vorno: area comunale del campo sportivo.

Wind 3 a Sant’Andrea di Compito, struttura di supporto esistente in località Monte Pianello; a Marlia, area comunale presso il deposito dell’acquedotto; a San Colombano, area comunale del cimitero nuovo di Marlia; a Guamo, area comunale del parcheggio pubblico in via di Sottopoggio; a Colle di Compito, area comunale della stazione ecologica/depuratore.

Linkem, a Lammari: struttura di supporto esistente posta in via vicinale dei Bertoni.