Fase 2, un manifesto per chiedere la riapertura anticipata

La Cna lancia da oggi a domenica (3 maggio) la campagna Riapriamo la Toscana. Ad ogni impresa o artigiano verrà richiesto di firmare il “manifesto per la riapertura” che verrà poi inviato al presidente della Regione Rossi ed ai prefetti della Toscana come richiesta di riapertura urgente per tutta una serie di settori penalizzati e costretti a restare chiusi.

Possono firmare il manifesto tutte le imprese, non essendo riservato solo ad alcuni settori, ma aperto a tutti.

“E’ necessario riaprire – dice la Cna di Lucca – vogliamo farlo in fretta, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, dobbiamo e vogliamo farlo per la dignità dell’impresa, per sostenere il lavoro e l’occupazione. Imprese e territori stanno subendo danni ingentissimi da mesi di chiusura forzata che mette a rischio la tenuta di attività, comparti, settori che hanno fatto la storia dell’economia della nostra Regione e che vogliono continuare a guardare al futuro”.

“E’ il momento – conclude il Cna – di far sentire la voce di tutti gli artigiani, delle piccole e medie imprese che rappresentano l’economia reale con passione, sacrificio e determinazione. Giorno dopo giorno. Siamo in tanti e a tutti abbiamo chiesto di aderire al manifesto Riapriamo La Toscana. Lo invieremo al presidente della Regione e a tutti i Prefetti per la nostra ripartenza, nel rispetto della salute di tutti”.

Il manifesto sarà fatto girare dalla Cna alle imprese, ma si può trovare anche sul sito internet dell’associazione www.cnalucca.it