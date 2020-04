Commercio, gli ambulanti: “Bene la riapertura dei mercati, ma devono ripartire tutti”

Esprime soddisfazione Fiva Lucca, il sindacato degli operatori su area apubblica aderente a Confcommercio, per la decisione dell’amministrazione comunale di far ripartire i mercati previsti dal piano del commercio.

“Condividiamo il provvedimento annunciato dall’assessore Mercanti – si legge nella nota del sindacato presieduto da Massimiliano Carrara – le cui misure sono state elaborate scrupolosamente e condivise con le associazioni di categoria per tutelare al massimo la salute della clientela e degli operatori stessi. Come detto più volte, noi siamo pronti a fare la nostra parte e disposti ad attrezzarci per garantire i migliori standard di sicurezza”.

“Per ora si tratta solo del settore alimentare – continuano – ma il codice di comportamento elaborato, a nostro avviso, può consentire la ripartenza nel breve periodo dell’intera attività mercatale, evitando così discriminazioni tra operatori che andrebbero evitate. Tutto il settore ha urgente bisogno di ripartire prima che sia troppo tardi e centinaia di imprese siano costrette a chiudere: va messo anche in conto che, dopo questi mesi di giusto invito a rimanere isolati e distanti, ci vorrà tempo anche per riabituare la clientela a frequentare i mercati. Sarà quindi una ripartenza lenta e piena di comprensibili titubanze”.

“Proprio per questo, come Fiva Confcommercio – concludono – provvederemo a divulgare con cura l’elenco delle prescrizioni che verranno seguite, in modo da rassicurare la clientela e dimostrare che il momento è maturo per la ripresa di tutti i mercati su area pubblica. Rimaniamo a disposizione dell’amministrazione e di tutti gli operatori per garantire il supporto necessario in questo periodo, continuando comunque a fare pressione sugli enti competenti per la ripartenza di tutta la categoria. Per info è possibile contattare il numero 349.7173575″.