Forte dei Marmi, 4 milioni di investimenti in bilancio

E’ stato approvato stamani (30 aprile) in consiglio comunale, il bilancio di previsione triennale del Comune di Forte dei Marmi, con un emendamento prodotto dalla maggioranza ed approvato dalla stessa, che porta a ridurre le previsioni di entrata di 800mila euro, con conseguenti importanti tagli principalmente al settore cultura e turismo.

Un bilancio che si può definire ‘straordinario’, data l’emergenza in corso e che punta al sostegno del sociale, in questo momento più che mai fondamentale e al reperimento di risorse essenziali per far ripartire le imprese, nella speranza che il governo intervenga presto per recepire il grido di allarme che Anci, in rappresentanza dei Comuni italiani, ha levato in aiuto degli enti stessi. Un bilancio che al momento non rinuncia agli investimenti, programmati per oltre 4milioni di euro, che includono il secondo lotto del pontile e i lavori di ripavimentazione del centro, opere che però potrebbero essere anche riviste nei tempi laddove il governo intervenisse concedendo disponibilità di utilizzare l’avanzo in quota investimenti a parte corrente, in modo da poter rafforzare l’aiuto alle aziende e ai cittadini.

“Si è trattato di una scelta necessaria di razionalizzazione delle spese – afferma Andrea Mazzoni, assessore al bilancio – sia per cautelare gli equilibri dell’ente date le minori entrate previste da parcheggi e multe e imposta di soggiorno, sia per poter risparmiare il più possibile nell’ottica di intervenire in aiuto di cittadini ed imprese. Tari e Cosap sono stati rinviati al 30 settembre ma già abbiamo da parte somme per consentire di non far pagare il suolo pubblico per i mesi di non utilizzo dello stesso. Non appena sarà uscito il decreto definiremo tutti insieme come procedere per ulteriori azioni a vantaggio di cittadini e imprese. Questa al momento la nostra priorità“.

“L’emendamento dell’opposizione, che prevedeva l’abbattimento dell’Imu di un punto per mille alle categorie d non è stato accolto in quanto avrebbe tagliato settori già impegnati, di fatto annientando qualsiasi sostegno alle associazioni sportive e addirittura arrivando ad annullare la possibilità di gestire l’apertura del Palasport. Ciò non significa che non interverremo sull’Imu – dice l’assessore -, ma solo che le modalità di riduzione di imposta saranno rivalutate. Gli interventi saranno svolti e per questo abbiamo rinviato le imposte, con i dovuti tempi e la necessaria concertazione. Buone proposte sono intervenute dalla consigliera di opposizione Elisa Galleni, sia per quanto riguarda le riduzioni tariffarie sia per la costituzione di un tavolo tecnico per definire come procedere con le stesse, mentre le proposte di sospensione pagamento affitti Erp erano già state adottate dal nostro ente e condivise con i rappresentati di Erp stessa.”