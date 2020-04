Ok in consiglio regionale al bilancio del parco regionale delle Apuane

Il consiglio regionale, durante la seduta telematica di ieri pomeriggio (29 aprile), ha dato il via al bilancio di esercizio 2018 dell’ente parco regionale delle Alpi Apuane.

“Un resoconto che si chiude positivamente con un valore della produzione di quasi due milioni di euro (1milione 872mila 721,23 euro) che segna un incremento del quattro per cento rispetto al bilancio di esercizio 2017. Il contributo da parte della Regione all’ente Parco Alpi Apuane è stato di un milione 177mila 211,48, in aumento di circa 50mila euro rispetto a quello del 2017. Si tratta di investimenti importanti volti a tutelare e a far crescere un patrimonio ambientale storicamente prezioso per il territorio apuano e tutta la Toscana”. È quanto dichiara Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente della commissione Territorio e ambiente illustrando a seguito dell’approvazione del bilancio di esercizio 2018 dell’Ente parco regionale delle Alpi Apuane, avvenuta ieri sera durante la seduta dell’assemblea toscana.

“Inoltre, l’80 per cento dell’utile di esercizio dell’ente, pari 5.221,29 euro, così come proposto dal Consiglio direttivo del Parco stesso, sarà lasciato nell’immediata disponibilità del Parco che potrà utilizzare tali risorse come fondo di riserva investimenti – continua Baccelli – L’obiettivo dell’ente sarà quello di individuare azioni volte a valorizzare il territorio sotto l’aspetto economico e sociale, tutelandone la natura e la biodiversità, anche al fine di consentire forme più efficaci di autofinanziamento e di perseguimento di una crescita economico culturale delle comunità coinvolte”.