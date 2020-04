Zappia (Lega): “La maggioranza sconfessa il sindaco Menesini”

“La maggioranza sconfessa il sindaco Menesini”. A dirlo è il consigliere della Lega di Capannori, Bruno Zappia.

“Alcuni sindaci tra cui Menesini – dice – hanno scritto una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e noi come opposizione siamo d’accordo sui contenuti. Il sindaco Menesini chiede che sia rivisto al più presto il piano delle aperture delle attività, ritenendo che entro la metà di maggio possano aprire, bar, ristoranti, pasticcerie, parrucchieri, centri estetici e palestre”.

“Anche se è una fase delicatissima – dice ancora Zappia – bisogna dare fiducia ai nostri cittadini rispettando le regole principali. L’opposizione formata da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia ha presentato una mozione da inserire nel consiglio comunale di ieri (29 aprile, ndr) in cui si diceva in linea con quello che dice il sindaco, ovvero che non si possono tenere chiuse queste attività fino al 1 di giugno”.

“Chiediamo che questo governo – prosegue Zappia – abbia il coraggio di cambiare programma in fretta. In consiglio comunale la maggioranza ha impedito la discussione perché non ha voluto fare un’eccezione al regolamento, non hanno voluto dare risposta a chi in questo momento si trova in grande difficoltà. La maggioranza ha sconfessato il sindaco e se stessa. L’opposizione al contrario, quando è stato richiesto, ha sempre avuto senso di responsabilità e dato il suo contributo per discutere le pratiche che non erano all’ordine del giorno. Abbiamo chiesto di convocare urgentemente un consiglio comunale affinche venga discussa la mozione entro la fine della settimana”.

“I cittadini devono sapere – conclude la nota – che non viene discusso un ordine del giorno, in linea con il sindaco, perché questo è stato proposto dalla minoranza. Il solito atteggiamento arrogante e la solita politica rinunciataria e minimalista di una sinistra incapace di programmare il futuro di questo comune”.