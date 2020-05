A Vagli installate le colonnine per le auto elettriche

Le limitazioni governative imposte dal decreto governativo per contenere la diffusione del coronavirus, non frenano lo sviluppo in prospettiva turistica a Vagli.

Novità nel Comune garfagnino per l’installazione di colonnine per la ricarica di automobili a carica elettrica. Lo annuncia il vice sindaco di Vagli Sotto, Mario Puglia.

“Sono cominciate le prime installazioni – commenta Mario Puglia – che, ritenuta la vocazione turistica del nostro territorio, non potevano mancare”. Puglia conclude: “Le macchine ecologiche saranno gli autoveicoli del futuro”.