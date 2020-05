Concluso il progetto di alternanza scuola lavoro ‘Impariamo divertendoci’

Il 24 aprile scorso, in modalità didattica a distanza sulla piattaforma Gsuite-Meet si è svolto l’incontro conclusivo del progetto Ptco di alternanza scuola lavoro Impariamo Divertendoci, gestito dalla professoressa Grimaldi del professionale Matteo Civitali in collaborazione con il tutor esterno, la dottoressa Guazzelli, nell’ambito del progetto Toscana 2020 e Coop Work In Class e Alessia Biondi, referente locale Confcooperative per il progetto Verso Toscana 2030.

La dirigente scolastica Maria Cristina Pettorini ha illustrato il progetto, iniziato nel 2017, che ha impegnato per un triennio un gruppo di studenti in esperienze di studio e approfondimento delle cooperative, in tirocini sul territorio in cooperative lucchesi (La Gardenia, La Luce e La Mano Amica) e nella realizzazione di “un’impresa cooperativa simulata” di cui hanno anche creato il logo.

L’incontro è stata l’occasione per consegnare gli attestati di fine corso agli studenti e alle studentesse di classe quinta Irene della Nina, Sara Schaub, Valentina Roberti, Francesco Giusti, Giulia Martinelli, Chiara Tomei.

Per questi studenti il progetto rappresenta un’opportunità importante per l’avvio di altri tirocini, del servizio civile regionale ed universale nell’ambito di strutture cooperative che si occupano di servizi socio educativi presenti sul territorio lucchese.