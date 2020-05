Dalla Torre al cielo. Alla fine, all’originale concerto lucchese dell’1 maggio al tempo del lockdown, anche il pubblico dal vivo c’è stato.

C’erano anche grandi e piccoli, infatti, affacciati alle finestre delle proprie case in centro storico a godersi l’evento di arte e musica che Fondazione Banca del Monte di Lucca e Comune di Lucca hanno offerto alla città grazie a Start – Open your eyes che ha ideato e realizzato l’iniziativa.

I dischi di Federico De Robertis che suonavano dall’alto della torre Guinigi, dove sventolava il grande cuore realizzato da Moneyless, hanno attratto on line centinaia di persone che hanno seguito la diretta via Twitch: due ore di musica andate anche in onda su NoiTv e sul canale Facebook di Controradio Fm 98.9.

Dai commenti del pubblico le versioni più diverse: c’è chi ha apprezzato la performance artistica e l’offerta musicale, chi non ha mancato di criticare la scelta, auspicando una scelta più ‘tradizionale’.

Un grande omaggio alla città, un viaggio sonoro e visivo, un augurio che, il curatore Gian Guido Grassi ci ha tenuto a dirlo, si possa al più presto ripartire con slancio e coraggio.

Un ringraziamento dagli organizzatori è andato al comando provinciale dei vigili del fuoco: il nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale), squadra specializzata, si è infatti occupata della messa in sicurezza della performance artistica.