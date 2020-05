Il grande cuore di Lucca. È stata ‘calata’ dalla torre Guinigi l’installazione dell’artista Moneyless che farà da cornice al concerto di oggi pomeriggio di Federico De Robertis, in diretta su Twitch e su Noi Tv.

L’appuntamento è alle 18 in punto. Un modo diverso per festeggiare il Primo maggio in musica.

Sull’evento è intervenuto il sindaco, Alessandro Tambellini, parlando anche della festa del lavoro: “Il cuore grande di Lucca sventola dalla Torre Guinigi per la Festa dei lavoratori e delle lavoratrici, per questo primo maggio così diverso e così sofferto, per questo lavoro così in bilico – ha detto – Il lavoro è elemento essenziale della democrazia, della libertà e della giustizia sociale. Il lavoro è a fondamento della nostra Costituzione, che nell’indicare il lavoro come base per costruire la Repubblica traccia quella che deve essere la strada, ancora oggi largamente non compiuta”.

“E oggi, con il lavoro così precario – prosegue – con il salario così troppo spesso non adeguato e insufficiente, con il lavoro che c’era e che ora non c’è e non si sa quando ritornerà, il pensiero più forte va proprio a quelle lavoratrici e a quei lavoratori che nel proprio lavoro hanno investito tutto se stessi e non sanno come fare per proteggere il loro sogno più grande. A queste persone dobbiamo dare risposte e certezze, perché il lavoro è un diritto. È dignità, è vita“.

“Come ogni anno, e quest’anno ancora di più – conclude – l’impegno è sempre lo stesso: fare in modo che questa giornata sia davvero una giornata di festa. Resistiamo uniti”.