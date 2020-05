La Padulata di Porcari diventa… virtuale

Dopo oltre 30 anni di edizioni ininterrotte, la Padulata di Porcari non avrà luogo a causa della pandemia in corso.

Il gruppo di Torretta Bike, però, tiene alto il morale: “Gli affezionati della Padulata non ci hanno mai abbandonato nemmeno quando il maltempo ha decimato i partecipanti, riducendoli a una manciata di temerari. Quest’anno non c’è stato niente da fare, il distanziamento sociale ci impone di fermarci; tuttavia abbiamo deciso di rendere l’edizione 2020 un’edizione da ricordare”.

Infatti, oggi (1 maggio) si terrà la prima edizione virtuale, in cui ogni appassionato avrà comunque l’opportunità di far sentire la propria passione e il proprio entusiasmo per una manifestazione che, da sempre, ha unito grandi e piccini.

La modalità è semplice: basta iscriversi virtualmente alla pagina Facebook di Torretta Bike, lasciare un like e postare le foto delle vecchie edizioni della Padulata.

Conclude il presidente di Torretta Bike, Giorgio Tomei: “Condividete le immagini con i vostri amici entro le 23,59 e trasformiamo questa edizione 2020 in una edizione memorabile. Non arrendiamoci al virus, stringiamoci attorno al paese di Porcari, attorno al nostro Padule e la migliore foto che riceverà più preferenze, vincerà una bicicletta messa in palio dall’organizzazione”.