Sostegno alle imprese di Pietrasanta, Lega: “Primi aiuti arrivino dal Comune”

“La Lega è da sempre vicina alle associazioni dei commercianti e alle categorie del tessuto produttivo”. Lo scrive in una nota il commissario provinciale della Lega, Andrea Recaldin.

“Lo stiamo vedendo in questi giorni di crisi – prosegue il commissario – in cui il dibattito su come far ripartire il paese nella cosiddetta fase due è all’ordine del giorno. Siamo d’accordo con il sindaco Giovannetti, il quale ha giustamente chiesto risposte al governo e alla Regione, ma siamo anche coscienti che il primo segnale di vicinanza a imprese ed attività viene dal Comune. Per questo siamo altrettanto certi che il sindaco saprà raccogliere le nostre proposte che verranno portate al tavolo, perché sono proposte di buonsenso e di valore”

“Il segnale di un tavolo condiviso è infatti un atto di grande maturità politica – conclude Recaldin – Ci aspettiamo che sia la sede opportuna per arrivare a dei risultati concreti per tutto il territorio. Siamo orgogliosi che questa sorta di cabina di regia sia nata grazie alla discussione in sede di consiglio comunale, grazie di un emendamento presentato dal nostro gruppo consiliare, che ha poi portato ad ampliare la discussione sul futuro della nostra città ad un livello più profondo. La Lega di Pietrasanta, con proposte costruttive e di buon senso non solo saprà essere portavoce delle istanze di imprese, famiglie e lavoratori, ma saprà anche essere un punto di riferimento per i comuni vicini e della provincia”.