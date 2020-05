Sostegno alle imprese, flash mob per i locali di Montecarlo

Flash mob per i ristoranti di Montecarlo, che hanno messo in scena una protesta simbolica ieri sera (30 aprile) aderendo all’iniziativa Risorgiamo Italia lanciata da Ristoratori Toscani e Movimento Imprese, una realtà da 80mila rappresentanti in Italia.

L’obiettivo era chiedere con pià forza al governo attenzione e sostegno durante il lockdown.

Alle 21 di ieri ristoratori, pizzaioli, pasticceri e baristi hanno rialzato le saracinesche e acceso le insegne dei locali per qualche minuto, in solitudine, restando all’esteno delle attività fra le strade deserte.