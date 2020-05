Ancora donazioni all’ospedale San Luca di Lucca

Ancora solidarietà e donazioni all’ospedale San Luca di Lucca. La federazione italiana donne artiste professioniste imprenditrici Fidapa Lucca ha donato 200 tute alle professioniste e ai professionisti sanitari dell’ospedale “San Luca”.

La direttrice del presidio ospedaliero di Lucca Michela Maielli, ringraziando per questo nuovo gesto di solidarietà, sottolinea come le donne in questa emergenza abbiano pagato un tributo altissimo, rispondendo sempre con grande professionalità. Talvolta le donne sono rimaste addirittura lontane dai figli e dagli altri parenti per proteggerli da una possibile infezione ed hanno continuato a lavorare senza sosta per rispondere alle esigenze della cittadinanza.

Le tute donate rappresentano un dispositivo di protezione individuale molto importante per i sanitari. Nei reparti dove sono ricoverati i pazienti affetti da Covid-19 le misure di sicurezza impongono infatti l’utilizzo di tute integrali e impermeabili in grado di proteggere tutto il corpo.

Queste protezioni, che il personale deve indossare per molte ore di seguito, sono efficaci per evitare la trasmissione del virus e per permettere agli operatori di lavorare in condizioni di sicurezza.

La dottoressa Maielli ringrazia anche Curva Ovest di Lucca, che – grazie ad un’ulteriore raccolta fondi per la lotta al Coronavirus (con la precedente era stato realizzato l’acquisto di importanti dispositivi di protezione individuale, di due termometri timpanici e di gel disinfettante) – ha donato e già consegnato all’ospedale San Luca un videolaringoscopio.

All’inizio della raccolta l’obiettivo era quello di raggiungere l’importo per l’acquisto di un ventilatore polmonare, ma poi, considerato che tutti i sostenitori di Curva Ovest sono stati molto generosi, è stato raggiunto un obiettivo ancora più ambizioso, quello cioè di un videolaringoscopio, per un costo che ha superato i 18mila euro.

Tutti gli operatori esprimono molta gratitudine a Fidapa e a Curva Ovest di Lucca per i loro gesti di generosità e solidarietà.