Brunetti: “Virus, i tentennamenti di esperti e governo minano la serenità di tutti”

La “fase 2” rappresenta un passaggio delicato nella nostra vita e permette di fare il punto su questa drammatica vicenda, che vede in prima linea gli esperti e il governo. Al riguardo ha idee precise il professor Guido Brunetti, da sempre conosciuto ed apprezzato per rigore scientifico, vastità culturale e tensione morale. Già all’inizio, egli aveva giudicato la pandemia come un fenomeno misterioso, immenso e imprevedibile. E in grado di determinare anche con il bombardamento mediatico stati d’ansia, depressione, paura, panico e generando nel tempo danni psichiatrici, potendo interessare sistemi neurali e aree del cervello.

“Lo stress poi – spiega Brunetti – produce un ormone, il cortisolo, il quale in condizione di tensione psico-fisica determina ipertensione, cefalea, aumento di glicemia e grassi nel sangue, e riduce le difese immunitarie”.

Molti osservatori parlano di una situazione non chiara.

E’ un’Italia confusa e smarrita sia a causa della sovraesposizione mediatica del fenomeno che del sistema di comunicazione messo in atto dagli esperi e dal governo. Finora, la pletora di queste persone non ha evidenziato una gran bella figura e si è mostrata in dissenso su tutto. A volte perfino con se stessi. C’è stato addirittura anche uno scontro tra virologi.

Quali i rilievi principali?

Contraddizioni, pareri diversi, orientamenti incerti e difformi. Si riapre? Sì, no, forse. Si resta ancora chiusi? Non si sa. Indossare le mascherine? Sì, servono. No, non c’è motivo di usarle. Sono inutili, se non dannose. Di fronte a queste continue, enormi e insopportabili incertezze e incoerenze da parte delle autorità politiche e sanitarie, la tenuta psicologica, mentale ed emotiva del cittadino viene continuamente logorata e messa a durissima prova. Incertezze e gravi errori nella comunicazione, messaggi ambigui, non chiari né univoci.

E’ una situazione che aumenta lo spirito di sopportazione del cittadino?

Si tratta di uno stato di cose che non aiuta alla serenità e alla tranquillità, e che finisce per aggravare il disagio, la sofferenza e il malessere di tutti. Si diffonde così l’epidemia delle false notizie e i cittadini sono portati sull’abbrivio della psicosi da virus a credere a tutto e a tutti, politici e cosiddetti esperti. Siamo in piena infodemia, a una circolazione irrazionale ed eccessiva di informazioni differenti non basate su fonti scientifiche certe ed affidabili. Ma su opinioni, giudizi fondati su ragioni soggettive, personali, individuali. La scienza invece è un complesso di conoscenze oggettivamente sicure. Che non si presta a interpretazioni personali e determinato in base a un principio rigoroso di verifica della sua validità, attraverso l’uso di metodi teorici e sperimentali.

Tutto questo che cosa determina nella popolazione?

Sconcerto, disagio e un senso di angoscia: è quello che ho percepito, parlando al telefono con molte persone, anche tra gli stessi medici. Occorrono – come ha rilevato il presidente della Repubblica Mattarella- ‘indicazioni chiare e ragionevoli’, convincenti e non vaghe. Ma perché- mi hanno detto- tutti questi esperti non dedicano il tempo impiegato in tv da mattino a notte al laboratorio? Accendere la televisione- aggiungono- è trovarsi di fronte ad un esperto. Si cambia canale e si incontrano altri esperti, magari con volti tristi, inespressivi, algidi, ansiogeni, forieri di notizie allarmanti e tempestose, e privi di calore umano, positività, empatia, rassicurazione, speranza. Un senso di angoscia. Non se ne può più, è l’amara conclusione dei miei interlocutori.

Che cosa fare?

Tutti dicono che è un virus nuovo, misterioso, non conosciuto nemmeno dagli scienziati. Ed allora perché non si rispetta il principio di non parlare, ma tacere su cose che non si conoscono? Sembra un’orchestra stonata, un insieme disarmonico di suoni e rumori, voci confuse, tante voci fuori tono tra loro. Parlare dunque con la voce della scienza: fatti certi, oggettivi, sperimentati.

Concludendo, una sua valutazione sul governo.