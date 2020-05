Corsi online per l’utilizzo del defibrillatore

Continua l’impegno dell’associazione Cecchini Cuore Onlus per la divulgazione delle manovre di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore automatico esterno (Dae).

“Probabilmente – osservano dalla onlus – imparare certe cose non vi servirà mai, ma se per caso vi servisse, avrete la possibilità di almeno provare a salvare la vita a una persona in arresto cardiaco o in fase di soffocamento e chissà che non ci riusciate”.

Per partecipare al corso, se usate un pc o un mac, basta cliccare sul link riportato qui. A quel punto si avrà l’accesso diretto al video in diretta (consigliato Google Chrome).

Si potrà così interagire facendo domande nella chat all’interno della pagina, alle quali il dottor Maurizio Cecchini, cardiologo dell’Università degli studi di Pisa e responsabile dell’ambulatorio di cardiologia della andrologia e dell’ambulatorio di cardiologia pediatrica all’ospedale Santa Chiara di Pisa, risponderà in tempo reale.

Se si usa un tablet o un cellulare, dovrete scaricare un’ applicazione di google alla pagina che si apparirà automaticamente. Dopo averla installata dovrete creare un account ed accedere.