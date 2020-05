Un video dai giovani di Sant’Anna in ricordo di don Beniamino

“Chi canta prega due volte”. Lo diceva spesso don Beniamino Bedini, l’ex parroco di S. Anna e Capezzano Pianore, morto in un drammatico incidente stradale sulla bretella Lucca-Viareggio il 30 aprile di un anno fa. Lo ripetono dal gruppo giovani cattolici di S. Anna con un video che, dedicato al ricordo del parroco, punta a rendere più leggero questo periodo di quarantena per il coronavirus.

“Anche in questo periodo di distanza sociale ce ne siamo voluti ricordare ed è saltato fuori questo video – spiegano i promotori del video postato su Youtube -. Un modo per ricordare il nostro amato don Beniamino e per trarre qualcosa di buono anche da questo periodo nero, coscienti che tornerà il sereno e che presto potremo tornare ad abbracciarci. 30 aprile 2020”.

Don Beniamino è morto all’età di 46 anni. Dopo il servizio alla chiesa di Sant’Anna, infatti, era stato cappellano della polizia e da ultimo officiava nella parrocchia di Capezzano Pianore.