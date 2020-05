Drive in a Viareggio, La Versilia non si ferma non presenta il progetto

Il team de La Versilia non si ferma comunica che non presenterà il suo progetto per il cinema drive-in all’amministrazione comunale di Viareggio a causa dei tempi ristretti.

Gli ideatori, infatti, ritengono che ci sia il rischio che l’iter per assolvere gli adempimenti burocratici necessiti di più tempo di quello che hanno a disposizione. “Purtroppo rischiamo di non riuscire ad aprire per luglio. Stante questa difficoltà e stante anche il rischio che le norme sanitarie a luglio non consentano tale tipo di attività abbiamo deciso di non presentare il nostro progetto – spiega Luca Buonaccorsi – ringraziamo comunque vivamente l’amministrazione comunale che si era dimostrata favorevole e alla quale era piaciuta molto l’idea, dandoci piena disponibilità per la presentazione del nostro progetto”.