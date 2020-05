Libera, videoconferenza con l’autista di Falcone per le terze della media Chelini

Giovedì (7 maggio) alle 15,30, Giuseppe Costanza, autista e uomo di fiducia di Giovanni Falcone, sopravvissuto alla strage di Capaci, incontrerà in videoconferenza le classi terze della scuola media Domenico Chelini di San Vito.

L’incontro, previsto come conclusione del percorso per la promozione della cultura della legalità democratica, che ogni anno la scuola porta avanti in collaborazione con Libera, sarà realizzato tramite la piattaforma utilizzata per la “didattica di vicinanza”, come il dirigente della Chelini, professor Giovanni Testa, sempre sensibile alle proposte del presidio di Libera, preferisce significativamente chiamare la didattica a distanza.

Pertanto, nonostante la situazione di emergenza sanitaria, la disponibilità di Giuseppe Costanza e la passione della professoressa Michela Cella, referente del progetto, rendono possibile il concretizzarsi di un momento atteso e importante per ragazzi che stanno per concludere il ciclo degli studi inferiori.

Senz’altro infatti, anche online, la testimonianza di Giuseppe Costanza sui drammatici fatti del 1992, e il racconto della sua personale sofferenza di sopravvissuto, raccolto anche nel libro Stato di abbandono di Riccardo Tessarini, potrà essere un tassello rilevante nella loro formazione di cittadini responsabili, nella scuola e nella società.