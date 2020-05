‘Ovunque, vicini, sempre’, in un video l’abbraccio virtuale della Croce Rossa di Lucca

Un girotondo di solidarietà, operativi dalla sede, sulle strade, da casa… “Ovunque, vicini, sempre”.

Questo il messaggio che arriva dalla Croce Rossa del comitato di Lucca: un abbraccio virtuale e un messaggio di fratellanza a tutti i volontari che in questo delicato e difficile momento di emergenza stanno prestando servizio in modo insolito, ma sempre con la stessa, grande, passione.

Secondo i report dell’associazione, dall’inizio dell’emergenza sanitaria al 15 aprile sono circa 79 le famiglie a cui è stata consegnata la spesa a domicilio, 270 invece, coloro che hanno fatto richiesta per la consegna dei farmaci, con un totale di circa 453 servizi erogati grazie alle farmacie convenzionate.

I volontari impegnati, circa 71 – di cui 27 temporanei – hanno inoltre consegnato 21 pacchi alimentari, gestendo in totale sicurezza e professionalità ben 43 utenti Covid che hanno richiesto all’associazione servizi a domicilio.

42 i volontari – di cui ben 25 temporanei – che si sono resi disponibili invece nella sala operativa, coprendo ben 62 turni.

30mila le mascherine chirurgiche che sono state imbustate dal personale volontario, di cui 10mila consegnate nelle case del Comune di Lucca con l’utilizzo di 9 automezzi.

I dati, in costante aggiornamento, nelle ultime settimane – come afferma il presidente Fabio Bocca – sembrano essere addirittura raddoppiati.

I ringraziamenti a tutti i volontari, dipendenti, corpo militare e delle infermiere volontarie e volontari temporanei impegnati fin dai primi giorni di emergenza, arrivano proprio dal presidente: “Grazie di cuore a tutti, il momento richiede tanto impegno e forza d’animo, ma insieme stiamo portando a casa tanti bei risultati. Tanti nuovi servizi ma anche tanti volti giovani arrivati per aiutarci a fronteggiare l’emergenza, per non dimenticare l’impegno sempre attivo di chi fa parte dell’associazione da tempo. Esprimo enorme vicinanza anche a tutta la popolazione – conclude Bocca – che sta affrontando con coraggio e pazienza questo difficile momento storico. Avanti così, tutti insieme ce la faremo”.

Artefice del video è Kalispéra, azienda lucchese che produce contenuti promozionali per aziende ed eventi. : Grazie al suo supporto tecnico e professionale, reso in forma totalmente volontaria e gratuita, il gruppo è riuscito a dare corpo ad un’idea di vicinanza e di sostegno in questo particolare momento di crisi.

Il video si trova su Youtube oppure sulla pagina Facebook del comitato di Lucca