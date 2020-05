Riaprono Mura e Parco Fluviale, il sindaco: “Rispettiamo le norme di sicurezza”

Domani, lunedì 4 maggio, riapriamo le Mura e il Parco fluviale ma dobbiamo rispettare con grande responsabilità le norme di sicurezza, per noi stessi e per gli altri, perché sarebbe davvero brutto dover procedere a nuove restrizioni. E sarebbe un disastro se l'epidemia dovesse avere una nuova crescita nel nostro territorio. Le mura e il Parco fluviale sono di tutti noi, dopo più di 50 giorni di sacrificio vogliamo tutti godere del verde ma dobbiamo mantenere le distanze di sicurezza, indossare la mascherina quando richiesto evitare assembramenti perché la nostra primavera non sia interrotta di nuovo.