Stamattina i cittadini del Comitato Per San Concordio hanno ripulito dai rifiuti il prato in via Savonarola accanto all’Esselunga. Lo sfalcio dell’erba, eseguito nei giorni scorsi, aveva messo in luce una grande quantità di rifiuti di plastica, sminuzzati dallo sfalcio stesso e quindi, per le loro piccole dimensioni, ancora più pericolosi per gli animali, soprattutto uccelli e anfibi, che popolano la vicina area umida dei Chiariti.

Armati di rastrelli e con le dovute precauzioni per il distanziamento imposto dal Covid 19, hanno riempito 5 grossi sacchi, per lo più brandelli di plastica, in gran parte guanti usa e getta del vicino supermercato. Dall’area allagata hanno estratto quattro copertoni.

Foto 2 di 2



Con questa azione i cittadini del Comitato Per S.Concordio hanno voluto ribadire il loro attaccamento alle aree verdi del quartiere “minacciate – dicono – dalle cementificazioni previste con i progetti del Comune dei Quartieri Social”.